21 февраля 2024, 15:55
Биолог Опарин: чайный гриб помогает замедлить процессы старения
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал о пользе чайного гриба. Так называемая комбуча положительно влияет на работу пищеварительной системы, отметил эксперт в беседе с Life.
По его словам, данный напиток содержит витамины группы B, витамин C, а также цинк, магний, железо. Продукт обладает антиоксидантными свойствами, благодаря чему способствует замедлению процессов старения, добавил ученый.
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