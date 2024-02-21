Общество 21 февраля 2024, 15:55 Биолог Опарин: чайный гриб помогает замедлить процессы старения

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал о пользе чайного гриба. Так называемая комбуча положительно влияет на работу пищеварительной системы, отметил эксперт в беседе с Life.

По его словам, данный напиток содержит витамины группы B, витамин C, а также цинк, магний, железо. Продукт обладает антиоксидантными свойствами, благодаря чему способствует замедлению процессов старения, добавил ученый.