Коронавирус в России и мире. Главное на 15 февраля

Новым коронавирусом заразились 66 894 человека, умерли 1523, выздоровели 7820. Почти все заболели в Китае — примерно 66,3 тысячи при 1520 погибших. В Японии вирус подхватили 254 человека — в основном это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы.

Еще немного статистики

Далее по числу заболевших идут Сингапур, Гонконг, Таиланд и Южная Корея (от 28 до 67 случаев). В остальных странах выявили от одного до 19 больных.

Число заразившихся коронавирусом COVID-2019 в китайской провинции Хубэй к утру 15 февраля превысило 54,4 тысячи. Из них 1457 человек умерли, около 4,8 тысячи выздоровели, сообщили региональные власти. За сутки число заразившихся в Хубэе увеличилось на 2420 тысячи человек, погибли 139 жителей.

Больница для инфицированных в Ухане / twitter.com/li_xiaosi

Больше всего подхвативших вирус остается в административном центре региона, 11-миллионном городе Ухань. Там им заразились 37,9 тысячи жителей. Далее идут Сяогань (3,1 тысячи) и Хуанган (2,8 тысячи). Еще в четырех городах Хубэя число заболевших превышает тысячу.

Коронавирус добрался и до Африки — первый случай зарегистрировали в Египте. Заболевшим оказался приезжий. Всего за пределами Китая вирус обнаружили в 24 странах, включая Россию. Оба заболевших в РФ уже выписались.

Вирус и бизнес

Российские власти надеются, что вспышка заболевания в Китае не приведет к росту цен на смартфоны. По словам главы Минпромторга, Китай пока не делал никаких заявлений о снижении поставок из-за вируса.

При этом, по данным «Коммерсанта», из-за карантина на фабриках провинции Хубэй под угрозой могут оказаться планшеты для всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре. Всего требуется более 360 тысяч планшетов, в регионы их собирались отправить уже весной.

РИА «Новости» / Максим Блинов

Из-за коронавируса в Россию в январе–феврале не приехали десятки тысяч китайских туристов. На граждан КНР приходится 18% всех приезжих, подсчитали в Российском союзе туриндустрии. С января по март выпадающие доходы могут составить около 100 миллионов долларов.

На днях из-за вспышки болезни отменили Всемирный мобильный конгресс в Барселоне (MWC 2020). Одна из крупнейших выставок смартфонов должна была пройти в конце февраля, но многие крупные компании отказались от участия.

Теперь Facebook отказался от ежегодной конференции в Сан-Франциско, которая планировалась на 9–12 марта. Ежегодно это мероприятие приносит городу около 11 миллионов долларов.

Что происходит в Китае

Примерно две трети самолетов китайский авиакомпаний стоят на земле, сообщила Financial Times. Вспышка коронавируса привела к тому, что поток пассажиров на новогодние праздники по лунному календарю уменьшился на 70% от прошлогоднего. Самолеты летали полупустыми.

В Пекине ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжих. Каждый, кто прибывает в столицу, включая местных жителей, должен 14 дней оставаться дома под наблюдением, либо может проследовать в зону коллективного карантина.

Источник фото: weibo.com

Медики и полиция работают в усиленном режиме. В Китае стало вирусным фото, на котором полицейский впервые за 10 дней видит свою жену, работающую медсестрой. Ван Шувэнь работает в больнице медицинского университета города Сюйчжоу. С началом эпидемии там открыли отделение для лечения заболевших. С мужем Ван Шенькуном она общается через стекло. Полицейский пришел к карантинному отделению больницы в 7:30 утра.

У пары есть 17-летний сын, который учится в полицейской академии. Чтобы видеться с родителями чаще, он попросил разрешения патрулировать улицы вместе с отцом. В академии пошли ему навстречу.