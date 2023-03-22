Здоровье 22 марта 2023, 08:00 Как справляться с вирусами весной РИА «Новости»

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Подходит к концу третья неделя весны. Это непростое время, когда организму приходится бороться с упадком сил, нехваткой витаминов и постоянными простудами.

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов напомнил, что ученые и медики прогнозировали подъем эпидемии гриппа и ОРВИ.

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«Научное сообщество предсказывало, что в этом сезоне мы будем бить все пики по заболеваемости гриппом, что, собственно, и происходит. Ведь естественный иммунитет у нас не успел сформироваться», — объяснил ситуацию специалист.

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Защитить детей

Противовирусные препараты, например «Арбидол», зарекомендовали себя как лечебное и профилактическое средство против гриппа и других ОРВИ для применения детьми с двух лет.

У тех, кто уже заболел, процесс выздоровления занимает меньше времени, а также снижается риск развития опасных осложнений. Это можно объяснить способностью препарата подавлять вирусы гриппа типа А и В, возбудителей ОРВИ и оказывать прямое противовирусное действие. Что немаловажно — препарат безопасен, применяется более 20 лет в клинической практике.

Поправиться и снизить риски

Важно знать, что не стоит при этом недооценивать профилактику. Вовремя принятые меры способны либо предотвратить заболевание, либо снизить риски нежелательных последствий. Такие препараты, как «Арбидол» можно применять для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ в трех режимах.

Во-первых, как лечение гриппа и различных ОРВИ. Во-вторых, при постконтактной профилактике. Препарат можно принять в случае контакта с заразившимся пациентом. В-третьих, средство подходит для профилактики в период пандемии.

Еще весной 2020 года Минздрав включил препарат в схемы лечения и профилактики COVID-19. Лекарственное средство рекомендовали для борьбы с коронавирусом на амбулаторном этапе. Его можно принимать при лечении легких форм ковида. Механизм работы прост — молекулы умифеновира препятствуют связыванию коронавируса с клетками человека, не давая проникнуть вирусу в организм.

Не занимайтесь самолечением, перед приемом любого препарата нужно проконсультироваться у врача, ознакомиться с инструкцией, положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий не гарантируется, применение допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию.