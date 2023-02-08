Здоровье 08 февраля 2023, 07:00 Как защититься от гриппа РИА «Новости»

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Сезонный грипп, практически не беспокоивший в течение трех последних лет россиян, вернулся. По данным Роскомнадзора, его выявили почти во всех регионах страны. Заболевание никуда уходить не собирается. Самое время вспомнить, как себя вести и чем защититься от этой вирусной напасти.

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По словам директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, подъем эпидемии гриппа и ОРВИ был ожидаем. Нынешняя интенсивность заболевания, по мнению эксперта, намного выше, чем в предыдущие несколько сезонов, когда основным возбудителем был коронавирус.

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«Тогда фиксировались единичные случаи заражения нековидными респираторными вирусами. Грипп появился в прошлом году, и то на короткий период. Его быстро вытеснил „омикрон“. Научное сообщество предсказывало, что в этом сезоне мы будем бить все пики по заболеваемости гриппом, что, собственно, и происходит. Ведь естественный иммунитет у нас не успел сформироваться», — отметил Лиознов.

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Легкомысленно относиться даже к первым признакам простуды не стоит, так как она быстро может перейти от безобидного насморка в тяжелую форму болезни. Защитить себя и близких от коварного вируса можно, если не пренебрегать профилактическими мерами и вовремя начать прием противовирусных препаратов.

Как отметила доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н. И. Пирогова Елена Карева, российский препарат Арбидол, например, имеет широкий спектр противовирусной активности и оказывает непосредственное действие на вирус, не давая ему размножаться.

Профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер обратила внимание, что прием данного препарата снижает риск инфицирования ОРВИ, гриппом и COVID-19, а также развития осложнений.

В последних клинических рекомендациях Минздрава «Грипп у взрослых», опубликованных в январе 2023 года, отмечается, что максимальный лечебный эффект наступает, когда пациент начинает прием противовирусных препаратов прямого действия в первые 12 часов от начала болезни.

Кстати, не только российские медики рекомендуют принимать умифеновир (международное название действующего вещества российского препарата) при вирусных инфекциях. Он одобрен и Международным профессиональным сообществом по изучению гриппа и других респираторных вирусных заболеваний.

Испытано на себе

Наша редакция провела опрос россиян о том, как они борются с сезонными заболеваниями.

«Одно дело — рекомендации, совсем другое — личный опыт. После новогодних праздников мои сын с мужем свалились с высокой температурой. Участковый врач, увидев наш домашний лазарет, рекомендовала срочно начать прием Арбидола, причем не только мужчинам. На мой вопрос, зачем, если у меня пока нет никаких симптомов, медик ответила: „Для того, чтобы они и не появились“», — рассказала Татьяна.

Женщина подчеркнула, что доверяет своему терапевту, ведь семья берет у него консультации уже больше десяти лет. Поэтому она тут же последовала совету и отправилась в аптеку.

«И ведь Тамара Николаевна оказалась права! Несмотря на то, что я находилась в одной квартире с двумя болеющими людьми, вирус обошел меня стороной. Покупаю упаковку Арбидол Максимум 20, здесь сразу курс рассчитан, и принимать удобно», — подчеркнула Татьяна.

Другая участница опроса отметила, что когда у ее четырехлетнего сына поднялась температура выше 39 градусов, она вместе с жаропонижающими средствами начала давать ему детский Арбидол.

«Наш педиатр меня похвалила, сказала, что если бы все родители были бы такими продвинутыми, то дети бы реже болели», — поделилась она.

«Я вам так скажу, Я верю в наших ученых, ведь именно они разработали это средство еще в советские годы, — рассказала 79-летняя Евгения Семеновна, — Читала, что даже в Китае и Америке его выписывают пациентам».

В качестве профилактики специалисты рекомендуют принимать противовирусные препараты прежде всего людям, входящим в группы риска по здоровью. По словам Дмитрия Лиознова, в них входят все пожилое население, дети до двух лет, беременные женщины и люди, у которых имеются различные хронические заболевания.

«Прием противовирусных препаратов можно рекомендовать людям из групп риска при тесном контакте с заболевшими или в период формирования иммунного ответа после вакцинации», — резюмировал Дмитрий Лиознов.

Не занимайтесь самолечением, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.