Минздрав включил «Арбидол» в схемы лечения и профилактики COVID-19

Минздрав России выпустил 13-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению ковида. Документ опубликован на сайте ведомства. В новую версию включили возможность заменять лекарства в схемах лечения.

В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, — уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Предполагается, что моноклональные антитела могут нейтрализовать инфекцию на раннем этапе, предупредив неблагоприятное развитие болезни.

Также основным средством борьбы с коронавирусом на амбулаторном этапе признан «Арбидол» (действующее вещество — умифеновир — прим. ред.). Препарат рекомендован для лечения легких форм COVID-19. Принцип действия препарата основан на взаимодействии действующего вещества с S-белком на поверхности вируса SARS-CoV-2. Молекула умифеновира блокирует связывание коронавируса с клеткой человека, препятствуя проникновению вируса в клетку.

При помощи этого механизма «Арбидол» подавляет любой штамм SARS-CoV-2, а также вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы свиной и птичий гриппы, другие вирусы — возбудители острых респираторных вирусных инфекций различной этиологии, риновирус, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус и вирус парагриппа, включая геморрагические лихорадки, гепатит В и С, Эбола, Зики.

Помимо умифеновира, Министерство здравоохранения рекомендует применять в домашних условиях интраназальные препараты интерферонов-альфа (например, спрей «Генферон лайт») и индукторы интерферонов вроде амиксина.

Минздрав особо подчеркивает, что в связи со сходством клинической картины гриппа, ОРВИ и COVID-19 применение «Арбидола», интерферонов-альфа и индукторов интерферонов необходимо применять при первых симптомах заболевания, еще до подтверждения диагноза.

«Арбидол» также указан в схемах профилактики коронавирусной инфекции, в том числе для постконтактной и для медицинских работников, ежедневно сталкивающихся с инфицированными. В авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликована статья об основных схемам передачи коронавируса. Исследователи выяснили, что передача SARS-CoV-2 от заболевшего в основном происходит в семьях и в общественных местах. Данные другого исследования показывают, что эффективность умифеновира («Арбидола») при защите членов семей заболевшего от заражения новой коронавирусом составляет 92%.

«Арбидол» подтвердил эффективность в ходе нынешней пандемии коронавируса. Препарат включен в классификатор ВОЗ, ему присвоен международный код АТХ как противовирусному препарату прямого действия (J05A — Direct acting antivirals). Он включен в новейшую версию рекомендаций отечественного Минздрава по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Активно исследуется и применяется за рубежом: в Китае, Австралии, США, Иране, Франции и в странах постсоветского пространства.