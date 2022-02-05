Биолог Баранова: повторное заражение коронавирусом маловероятно

Биолог Анча Баранова рассказала, что повторно заразить коронавирусом возможно, но очень маловероятно. Она объяснила, что в течение месяца после выздоровления вероятность этого — только 2%.

По данным НСН, через два месяца вероятность вырастает, но составляет тоже всего лишь 5%.

«Но в какую группу процентов попадет конкретный человек — сказать нельзя. То есть заразиться на следующий день после выздоровления теоретически можно, но шанс небольшой», — рассказала Баранова.

Она уточнила, речь идет о заражении «омикроном» после «дельты». Также если человек перенес штамм «омикрон» ВА.1, то потом он может заразиться штаммом «омикрон» ВА.2.

Баранова рассказала, что вторая разновидность второго штамма сейчас распространена в Южной Африке. Там только закончилась волна ВА.1, но тут же стала распространяться ВА.2.