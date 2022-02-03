Отмену карантина для контактировавших с зараженными «омикроном» объяснили в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему будет отменяться карантин для контактировавших с заразившимися «омикроном» людьми.

«Это особенность эпидемического процесса именно для „омикрона“. Вот если будет другой вариант штамма, наверное будет и другая эпидемиологическая тактика», — объяснила Попова в интервью на канале «Россия 1».

По ее словам, эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя, а свойства «омикрона» — это очень быстрая передача, не загруженность коек, и очень большое число бессимптомных носителей количества в удельном весе.

Попова объяснила, что если брать в целом по стране, порядка 17-20% — это удельный вес носителей, которых выявили. Если говорить о Москве, то это 40% людей без симптомов, которые считаются инфицированными, заметила глава Роспотребнадзора.

«При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», — объяснила она.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что никаких планов по введению локдауна в стране из-за пандемии нет. Глава государства обратил внимание, что для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, начнут снимать ограничения по карантину. Он также пояснил, что это предложение связано с особенностями ковида, который вызывает «омикрон».