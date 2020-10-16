Испытание вакцины от COVID-19 на людях старше 60 начали в России

Первую вакцину от коронавируса начали тестировать на людях старше 60 лет. В Минздраве заявили, что для этой группы граждан нужно выработать особые параметры вакцинации.

Теперь российскую вакцину «Спутник V» смогут протестировать на добровольцах старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Царьград». По мнению главы Минздрава, подобные клинические испытания помогут понять все тонкости вакцинации для пациентов этой возрастной группы. Ведь именно эти люди имеют повышенный риск тяжелого течения коронавируса.

Разрешение испытывать препарат на людях старше 60 лет дал Минздрав 13 октября, отметив, что в тестах примут участие 110 добровольцев.

При этом на днях стало известно, кому противопоказана вакцинация. В список попали беременные и кормящие женщины, а также дети до 18 лет. Кроме того, в перечне есть люди с тяжелыми формами аллергии, злокачественными опухолями, острыми инфекциями и так далее.

«Спутник V» разработал НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России. Это первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавируса. Прививка предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. 9 сентября «Спутник V» попробовали на себе первые добровольцы.