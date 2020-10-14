Вакцина от COVID-19: кому противопоказана и что собой представляет

В России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса. Скоро в стране начнется вакцинация. Сейчас прививку ставят добровольцам, которые участвуют в исследованиях. Кому нельзя прививаться от коронавируса, как проходит вакцинация и что она собой представляет? Ответы на все эти вопросы нашел корреспондент канала «360».

Вакцина от коронавируса создана из инактивированного аденовируса. Аденовирус у человека вызывают обычные ОРВИ и простудные заболевания. Он инактивирован, и у него есть хвостик, самого коронавируса в этой вакцине нет. Она не может вызвать заболевание.

Перед вакцинацией каждый должен пройти скрининг. В первый день берется анализ крови, мочи, девушкам делают тест на беременность. Кровь проверяют на ВИЧ, гепатит, антитела и, конечно, берут мазок на коронавирус.

Вакцинация допустима, если уровень антител в организме находится на уровне до 10 единиц.

Кто не подходит для вакцинации?

Вакцинацию нельзя проходить беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет. Также прививку нельзя ставить тем, у кого есть тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли, острые инфекции и заболевания крови, астма, ВИЧ, СПИД. Все противопоказания выявляются во время скрининга.

Что происходит после введения вакцины?

После введения вакцины в организм у человека вырабатывается белок, на который будет реагировать иммунная система. Прививку ставят дважды. Вторую дозу — спустя две недели.

За всеми добровольцами после вакцинации наблюдают врачи. Каждый волонтер перед прививкой подписывает согласие, в котором есть пункт: неизвестные риски. В нем говорится о том, что нельзя исключить возможность развития непредвиденного нежелательного явления.

То есть даже при тотальном контроле вашего здоровья до и после процедуры риски все равно есть. Задача врача — максимально снизить их на всех этапах исследования. В результате этой вакцинации у пациента вырабатываются антитела. Те самые, которые делают организм равнодушным к COVID-19.

Каждому добровольцу на этапе скрининга выдают специальный полис. В нем указаны четкие суммы в рублях, сколько получит волонтер или его семья в страховом случае. Так, например, инвалидность, вызванная вакциной, компенсируется суммой от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Вариант летального исхода отрицают, но на всякий случай прописывают компенсацию размером в два миллиона рублей.