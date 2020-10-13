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    13 октября 2020, 19:15

    Минздрав разрешил испытать вакцину от COVID-19 на пожилых россиянах

    Дамир Матюхин

    Разработчики вакцины от COVID-19 «Спутник V» получили разрешение на клинические исследования препарата на людях старше 60 лет. Соответствующее решение принял Минздрав РФ.
    Минздрав разрешил испытать вакцину от COVID-19 на пожилых россиянах

    «В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

    Это нужно, чтобы затем вакцинацию могли пройти россияне старшей возрастной группы, у которых риск тяжелого течения COVID-19 особенно высокий.

    Сейчас вакцина «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания, в которых принимают участие 40 тысяч человек. Вакцинирование проходит в два этапа. Компоненты вводят в организм с промежутком в две недели. Человек считается вакцинированным на 21-й день после первой прививки. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обе прививки сделали уже две тысячи добровольцев.

    «Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован в середине августа.