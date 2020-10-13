Минздрав разрешил испытать вакцину от COVID-19 на пожилых россиянах

Разработчики вакцины от COVID-19 «Спутник V» получили разрешение на клинические исследования препарата на людях старше 60 лет. Соответствующее решение принял Минздрав РФ.

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Это нужно, чтобы затем вакцинацию могли пройти россияне старшей возрастной группы, у которых риск тяжелого течения COVID-19 особенно высокий.

Сейчас вакцина «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания, в которых принимают участие 40 тысяч человек. Вакцинирование проходит в два этапа. Компоненты вводят в организм с промежутком в две недели. Человек считается вакцинированным на 21-й день после первой прививки. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обе прививки сделали уже две тысячи добровольцев.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован в середине августа.