Минздрав разрешил испытать вакцину от COVID-19 на пожилых россиянах
«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.
Это нужно, чтобы затем вакцинацию могли пройти россияне старшей возрастной группы, у которых риск тяжелого течения COVID-19 особенно высокий.
Сейчас вакцина «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания, в которых принимают участие 40 тысяч человек. Вакцинирование проходит в два этапа. Компоненты вводят в организм с промежутком в две недели. Человек считается вакцинированным на 21-й день после первой прививки. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обе прививки сделали уже две тысячи добровольцев.
«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован в середине августа.