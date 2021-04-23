Инфекционист заявил, что ковид победил грипп в России

В России временно исчез грипп — он проиграл ковиду. Таким мнением поделился заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

«Складывается впечатление, что столкнулись грипп и ковид, а так как у них, скажем так, одна и та же кормовая база — человек, они явно вошли в конфронтацию, и ковид победил. У нас на прошлой неделе был зарегистрирован один случай гриппа на всю великую Россию», — сообщил он в беседе с Ura.ru.

Этой цифре медик очень удивился, он отметил, такого «просто так не бывает». По его мнению, частично на исчезновение инфекционного заболевания в стране могла повлиять прошедшая осенью прошлого года прививочная кампания, а также введенные антиковидные меры. Тем не менее и это не могло бы снизить случаи заболевания гриппов до нуля.

Главный врач многопрофильного медицинского центра «Лидер медицина» и инфекционист Евгений Тимаков полагает, что на исчезновении гриппа в России сказалось закрытие границ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские медики накопили уникальный опыт в борьбе с ковидом и другими опасными заболеваниями, которым делятся с иностранными коллегами.