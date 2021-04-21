Иммунолог рассказал о возможности повторного заражения COVID

Можно ли заболеть COVID-19 повторно и как защитить себя от еще одного инфицирования. Об этом рассказал радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперты считают возможной третью волну COVID. Многие люди при малейших симптомах начинают думать, что они заболели во второй раз коронавирусной инфекцией. Специалист отметил, что повторные заражения становятся все более частой историей, однако другие болезни тоже никто не отменял.

«Если у человека были положительный ПЦР-тест и наличие антител, а через какое-то время у этого человека появились простудные симптомы, то надо разбираться. Это может быть не только коронавирус, но и грипп или обычная простуда, ведь их никто не отменял. Для этого есть тест-система на грипп и есть ПЦР-тест на коронавирус. Когда станет понятно, о какой инфекции идет речь, тогда станет понятно, как его грамотно лечить, чтобы спасти жизнь», — заявил врач.

По словам Жемчугова, главный способ защиты от первого и последующих заражений коронавирусом один — вакцинация.