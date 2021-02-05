Инфекционист назвал срок сохранения антител к коронавирусу в организме

Антитела к коронавирусу исчезают через несколько месяцев. Заразится ли человек повторно, будет зависеть от его иммунитета.

«Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», — рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА «Новости».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 может сохраняться в течение семи-восьми месяцев. Об этом сообщала «Газета.ru».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что иммунитет у перенесших COVID-19 эффективен и против «британского» штамма коронавируса. Врач-инфекционист Николай Малышев ранее высказал мнение, что ко второй половине года антитела к коронавирусу, включая тех, кто пройдет вакцинацию, будут иметь 60–70% жителей России. Специалист напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, несмотря на сделанную прививку, ведь даже вакцинированные люди могут являться переносчиками вируса.