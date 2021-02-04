Ученые предупредили об опасных мутациях коронавируса

Авторы изучили базу данных генетических исследований GISAID, где собираются данные по всем изменениям в РНК возбудителя. Специалисты заявили, что все изменения генетической последовательности происходят только на одном участке белка-шипа, при помощи которого возбудитель проникает в клетку.

Именно на этот белок и реагирует иммунная система человека, когда он проникает в организм. Тогда начинается выработка антител, которые атакуют возбудителя. Новые мутации меняют состав шипа, и антитела могут его просто не заметить, что позволит вирусу захватывать все новые и новые клетки.

Такая ситуация произошла с одним из пациентов. За инфицированным коронавирусом мужчиной наблюдали почти три месяца. В этот срок проникший в его организм возбудитель мутировал до такой степени, что начал уклоняться от иммунных клеток.

Ученые отметили, что это пока единичный случай. Потому что отличающиеся повышенной заразностью «британский» и «южноафриканский» штаммы удается нейтрализовать антителами из плазмы перенесших инфекцию. Но сколько времени пройдет, пока возбудитель мутирует до такой степени, что научится их обходить, пока не известно.

Авторы исследования считают, что уже сейчас нужно готовить новые препараты и вакцины с учетом будущих мутаций штаммов, чтобы избежать новой волны пандемии. Пока исследователи видят выход в разной комбинации антител в сочетаниями с вакцинами. Но на случай новой мутации требуются дополнительные варианты.