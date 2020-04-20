Инфекционист перечислил странности коронавируса

Коронавирус ведет себя странно и не следует канонам классической эпидемиологии. Об этом сказал заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА Владимир Никифоров.

«Совершенно не понятно несоответствие изменений легких и самочувствия больного. Судя по картине КТ (компьютерной томографии — прим. ред.), такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», — сказал Никифоров в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Инфекционист также отметил, что пневмония должна хорошо прослеживаться на рентгеновском снимке, но при заражении коронавирусом воспаления легких не видно.

По словам Никифорова, врачи и ученые столкнулись с чем-то новым, а такое новое всегда можно назвать страшным.

В России, по информации на 19 апреля, 42,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончался 361 человек.

До 30 апреля действует режим изоляции. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах ввели систему цифровых пропусков, чтобы ограничить необоснованные передвижения жителей.