Инфекционист перечислил странности коронавируса
«Совершенно не понятно несоответствие изменений легких и самочувствия больного. Судя по картине КТ (компьютерной томографии — прим. ред.), такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», — сказал Никифоров в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Инфекционист также отметил, что пневмония должна хорошо прослеживаться на рентгеновском снимке, но при заражении коронавирусом воспаления легких не видно.
По словам Никифорова, врачи и ученые столкнулись с чем-то новым, а такое новое всегда можно назвать страшным.
В России, по информации на 19 апреля, 42,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончался 361 человек.
До 30 апреля действует режим изоляции. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах ввели систему цифровых пропусков, чтобы ограничить необоснованные передвижения жителей.