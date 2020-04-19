Получить цифровой пропуск в Подмосковье стало возможно по SMS

Раньше в Подмосковье для получения электронного пропуска была предусмотрена только работа приложения. Теперь QR-код можно оформить, отправив SMS-сообщение на короткий номер.

Для получения пропуска необходимо отправить сообщение на номер 0250, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В SMS необходимо указать цель поездки. Поездка на работу имеет первый номер, посещение медучреждений — второй, а иные цели — третий.

Если вы едете на работу, то в сообщении пишете: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка», ИНН организации и ее краткое наименование. Вся информация разделяется только звездочками.

Вот пример SMS в этом случае: Пропуск*1*1*1234*123456*29.10.1992*Р043МП177*7777666555*44443333111*1234567890*ООО Ромашка.

Если вы едете в медучреждение, то необходимо указать все то же самое, но поставить второй номер цели поездки и не вносить ИНН.

Если вы едете по личным целям, то в SMS указываются: код цели, тип паспорта, его серия, номер, дата рождения, номера машины, карт «Тройка», «Стрелка», цель выхода из дома (максимум 20 символов), адрес пункта назначения.

Сообщение должно выглядеть так: Пропуск*3*1*1234*123456*15.04.1981*Р043МП177*7777666555*44443333111*почта* Одинцово, Можайское ш, 22.

Также электронный пропуск можно получить, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». QR-код необходим только для поездок на личном и общественном транспорте. Кроме цифрового пропуска, при себе необходимо иметь паспорт.