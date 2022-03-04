Инфекционист объяснил, почему ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявит о завершении пандемии коронавируса в ближайшие несколько лет, так как COVID-19 никуда не уйдет. Об этом РИА «Новости» рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии. Есть пандемия туберкулеза, которая никуда не денется, с ней тоже давно борются, но она не уходит», — рассказал врач.

Тимаков добавил, что показатели заболеваемости могут меняться, то понижаясь, то повышаясь, но коронавирус останется с людьми еще надолго.

Накануне в России с коронавирусом госпитализированы 10 620 человек, что на 9,6% меньше, чем 2 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с 3 марта в столице снимаются все коронавирусные ограничения, включая проверку QR-кодов в общественных места.