Инфекционист назвал возможным повторное заражение коронавирусом. Он объяснил, кому оно грозит
Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов, рассказал РИА «Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — утверждает Тимаков.
Он также уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.
Помимо этого, по словам врача, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно взаимодействует с больными людьми в силу профессиональной деятельности или определенных жизненных обстоятельств.
Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что антитела к коронавирусу не исчезают из организма полностью, а просто со временем снижается их активная выработка. Это он назвал обычной практикой.