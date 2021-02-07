Инфекционист назвал возможным повторное заражение коронавирусом. Он объяснил, кому оно грозит

Врач-инфекционист рассказал, что коронавирус не должен вызывать пожизненный иммунитет, как оспа. Также он перечислил наиболее распространенные пути повторного заражения.

Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов, рассказал РИА «Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — утверждает Тимаков.

Он также уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.

Помимо этого, по словам врача, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно взаимодействует с больными людьми в силу профессиональной деятельности или определенных жизненных обстоятельств.

Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что антитела к коронавирусу не исчезают из организма полностью, а просто со временем снижается их активная выработка. Это он назвал обычной практикой.