Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что антитела к коронавирусу не исчезают из организма полностью, а просто со временем снижается их активная выработка. Это он назвал обычной практикой.

«Антитела к COVID-19 не исчезают полностью из организма. Снижается их выработка примерно через два или три месяца. Затем они также не исчезают до конца, просто их выработка сводится до минимума», — рассказал собеседник «360».

Также он добавил, что от вируса защищают не только антитела, но и в целом вся иммунная система. Антитела, по его мнению, просто видно количественно, их удобнее наблюдать врачам.

«Сокращение антител не только после коронавируса происходит. Это обычная практика», — дополнил врач-иммунолог.

Жемчугов заключил, что защита сохраняется вне зависимости от антител, поскольку сохраняется иммунологическая память. Клетки, которые остались в такой памяти, будут возобновлять свою полномасштабную выработку при встрече с коронавирусом.