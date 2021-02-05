Ученые создали вещество, увеличивающее в 10 раз эффективность вакцин от ковида

Американские ученые создали вещество для улучшения действия вакцин от коронавируса. Их разработка повышает эффективность препаратов сразу в 10 раз. Это позволит снизить дозировку и прививать больше людей.

Результаты исследований специалистов компании ElicioTherapeutics опубликовал журнал Science Advances. Ученые создали вещество AMP-CpG, которое доставляет антиген препарата сразу в лимфатические узлы. Именно в этом месте организма вырабатываются антитела. Разработанное соединение позволяет уменьшить дозировку вакцин в 10 раз, но уровень защиты не меняется.

Исследователи провели тесты на мышах. Вакцинация показала, что при применении AMP-CpG Т-клеточный иммунный ответ грызунов был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которых прививали без этого вещества. Ученые считают, что использование AMP-CpG позволит уменьшить дозу вакцин от ковида. В итоге появится возможность прививать большее количество людей. Кроме того, созданное вещество создает более высокий уровень иммунитета, чем другие варианты.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что во всем мире привитых от коронавируса стало больше, чем заболевших.