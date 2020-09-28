Индекс распространения коронавируса вырос в три раза в Москве

В столице за последние три недели в три раза вырос индекс распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Индекс распространения инфекции, когда один человек может заразить одного человека или двух или никого. Летом у нас был индекс распространения 0,3, 0,25… сейчас, за последние три недели, у нас индекс вырос в три раза», — заявила на заседании директорской ложи театров в Москве Андреева. Ее слова приводит РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у каждого четвертого жителя Москвы сформировался иммунитет к коронавирусу. Рекордный показатель — в Калининграде. У половины населения страны есть антитела. А рост случаев COVID-19 — это ожидаемое явление.

Однако риски заражения коронавирусом сохраняются, а это значит, что борьба с пандемией продолжается. Президент России Владимир Путин попросил россиян помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом. Он также попросил соблюдать рекомендации врачей и специалистов, потому что это «нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья».