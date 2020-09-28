Индекс распространения коронавируса вырос в три раза в Москве
«Индекс распространения инфекции, когда один человек может заразить одного человека или двух или никого. Летом у нас был индекс распространения 0,3, 0,25… сейчас, за последние три недели, у нас индекс вырос в три раза», — заявила на заседании директорской ложи театров в Москве Андреева. Ее слова приводит РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у каждого четвертого жителя Москвы сформировался иммунитет к коронавирусу. Рекордный показатель — в Калининграде. У половины населения страны есть антитела. А рост случаев COVID-19 — это ожидаемое явление.
Однако риски заражения коронавирусом сохраняются, а это значит, что борьба с пандемией продолжается. Президент России Владимир Путин попросил россиян помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом. Он также попросил соблюдать рекомендации врачей и специалистов, потому что это «нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья».