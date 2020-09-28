Рост числа случаев коронавируса назвали ожидаемым

«Иммунитет в популяции вырабатывается в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет. <…> В Москве пока чуть больше 20, 24-25%», — заявила Попова.

Руководитель ведомства добавила, что в Ленинградской области иммунитет к новому вирусу выявили у 40% местных жителей, которые приняли участие в исследовании.

В последние дни российские медики стали выявлять больше случаев COVID-19. Попова отметила, что это было ожидаемо. Об этом пишет RT.

За минувшие сутки в России выявили 8135 случаев заражения 2019-nCoV. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Всего медики выявили 1 159 573 случая COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 20 385 человек.