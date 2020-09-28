Путин призвал россиян сохранять бдительность в условиях пандемии

Риски заражения коронавирусной инфекцией сохраняются, а значит, борьба с пандемией продолжается. В связи с этим гражданам нужно проявить максимальную ответственность и сохранить бдительность.

«Я еще раз хотел бы обратиться к нашим гражданам. Риски сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать рекомендации врачей и специалистов. Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья», — привело слова Владимира Путина РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы снова не вводить те чувствительные ограничения, которые действовали в стране весной.

Между тем в ряде регионов уже начали возвращать некоторые ограничительные меры. В частности, Москва и Московская область рекомендовали людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и пожилым гражданам соблюдать самоизоляцию.

По возможности избегать контактов со знакомыми и родственниками, которые живут отдельно. При этом на походы в магазин, прогулки или занятия спортом ограничения распространяться не будут.

Кроме того, компаниям посоветовали перевести часть работников на удаленную работу. Также власти пообещали усилить контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима на транспорте и местах торговли.

Рост новых случаев коронавируса начался еще на минувшей неделе. По данным на понедельник, 28 сентября, за сутки количество новых заболевших составило 8135 человек. С начала пандемии их число превысило один миллион. Всего выздоровели с момента начала распространения возбудителя 945 920 человек. Количество летальных исходов составило 20 385.