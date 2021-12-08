Иммунолог: коронавирус ищет себе нового «хозяина»

Коронавируса после окончания пандемии найдет себе нового «хозяина» им может стать любое животное, которое не будет погибать от проникновения в организм возбудителя. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Назвать точные сроки завершения пандемии специалист не смог. Но он отметил, что для того, чтобы коронавирус потерял интерес к людям, у них должен сформироваться коллективный иммунитет.

Жемчугов отметил, что Всемирной организации здравоохранения необходимо провакцинировать как можно большее количество тех, кто еще не сделал прививки.

«Когда таких людей станет больше 70−80% вирус должен найти свое новое убежище — это вот каких-то животных в природе», — пояснил он.

По словам Жемчугова возбудитель уже сейчас ищет для себя новый резервуар среди животного мира. Если он там останется, то это будет природно-очаговая инфекция, но не опасная для человечества.

Другие специалисты увидели возможное окончание пандемии в штамме коронавируса «омикрон». Вирусолог Петр Чумаков пояснил, что заражение этим типом возбудителя не приводит к тяжелому течению болезни и смерти. Эти данные пока предварительные, но если они подтвердятся, то «омикрон» станет живой вакциной, которая позволит сформировать жесткий коллективный иммунитет и коронавирус перестанет представлять опасность.