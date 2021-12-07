Вирусолог объяснил, как «омикрон» может стать живой вакциной

Новый штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии. Если догадки ученых подтвердятся, то он выступит в виде живой вакцины, рассказал «360» вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Ученые утверждают, что пока все случаи заражения новым штаммом проходят в легкой форме, также нет смертей.

«Может, это преждевременно, потому что вначале надо понять, насколько действительно, что этот штамм не вызывает серьезных патологий. Если это подтвердится, штамм станет идеальной живой вакциной. Такой вирус может быстро распространяться, вызывать бессимптомную инфекцию и устойчивость к болезнетворным вариантам», — сообщил Чумаков.

К тому же «омикрон» быстро распространяется, что поможет, по словам вирусолога, вытеснить патогенные варианты и обеспечить прекращение пандемии.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре этого года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант коронавируса имеет 32 мутации. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса. Накануне были выявлены первые случаи «омикрон»-штамма в России.