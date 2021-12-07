Вирусолог назвал «омикрон»-штамм живой вакциной

Недавно обнаруженный в Южной Африке штамм «омикрон» может оказаться живой вакциной. У него снижена патогенность, а у переболевших вырабатывается иммунитет к болезнетворным вариантам инфекции.

Оптимистичного мнения придерживается вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. Своими догадками он поделился с Urа.ru.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — сказал он.

Ученый добавил, что те люди, которые переболеют новым штаммом, станут устойчивыми к более опасным вариантам. Он допустил, что «омикрон» может стать концом пандемии. Однако пока это не подтверждено, ученые продолжают наблюдать за новым вариантом вируса.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре этого года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант коронавируса имеет 32 мутации. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса. Накануне были выявлены первые случаи «омикрон»-штамма в России.