Голикова заявила об эффективности российских вакцин против нового штамма коронавируса

«Вакцины эффективны против этого нового штамма [коронавируса]. <…> Мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, основания сейчас утверждать у нас есть», — передает РИА «Новости» ее слова.

Голикова рассказала, что в настоящее время специалисты проводят исследования на животных, на каких — не уточнила.

Также она сообщила, что не этой неделе в регионы поставят еще 600 тысяч доз препарата «Спутник V». По ее словам, около 285 тысяч заразившихся коронавирусом россиян были выявлены с начала года, что на 15% меньше, чем за последние 12 дней прошлого года.

Вице-премьер обратила внимание, что в среднем в регионах заняты 69,2% больничных коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Помимо этого, на совещании она рассказала, что в новогодние праздники лекарствами были обеспечены 813,5 тысячи амбулаторных пациентов.

В среду Владимир Путин поручил с понедельника начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.