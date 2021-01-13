Еще 600 тысяч доз вакцины от коронавируса поставят в регионы на этой неделе

«За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты Российской Федерации будет поставлено еще порядка 600 тысяч доз вакцины, и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена», — передает РИА «Новости» ее слова.

Кроме того, Голикова отметила, что около 285 тысяч заразившихся коронавирусом были выявлены в России с начала года, что на 15% меньше, чем за последние 12 дней прошлого года.

По ее словам, в регионах в среднем заняты 69,2% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Также в новогодние праздники лекарствами были обеспечены 813,5 тысячи амбулаторных пациентов.

Сегодня президент Владимир Путин поручил со следующей недели перейти от масштабной вакцинации от коронавируса к массовой. Она начнется с 18 января. Медики прививают пациентов отечественной вакциной «Спутник V».