Менее 10 тысяч человек за сутки госпитализировали в России с коронавирусом

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 9295 человек. Это на 5,6% меньше, чем 4 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

Всего в российских регионах за прошедшие сутки выявили 86 769 новых случаев COVID-19. Скончались от коронавируса 750 человек. Из больниц выписали 155 725 пациентов. Это на 3% меньше по сравнению с данными 4 марта.

В общей сложности с начала пандемии в России COVID-19 нашли у 16 775 024 человек из 85 регионов. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 84 093 959 россиян. Коллективный иммунитет в стране достиг уровня в 56%, добавили в ведомстве.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 738 948 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Врач Марьяна Лысенко заявила, что ситуация с коронавирусом станет полностью управляемой, когда население страны массово пройдет вакцинацию.

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко выразил мнение, что процесс распространения COVID-19 в РФ из пандемического постепенно переходит в управляемый.