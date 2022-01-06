Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 61,8 до 62,6%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее данным, первым компонентом привились уже 79 028 014 человек, полностью завершили этот процесс 75 113 883 жителя страны, сообщил ТАСС.

Среди регионов самые высокие показатели уровня коллективного иммунитета зафиксировали в Севастополе (89,5%), Санкт-Петербурге (81,4%), Карелии (80,8%) и на Чукотке (80,6%). В Туве он составляет 78%. В Липецкой области — 76,7%, в Подмосковье — 76,5%.

Более 72% коллективный иммунитет достиг в Хакасии, Тюменской, Орловской, Мурманской, Пензенской и Калининградской областях.

При этом в некоторых субъектах показатели коллективного иммунитета, наоборот, снизились. В оперштабе это связали с тем, что там вовремя не провели ревакцинацию. Вице-премьер обратила внимание на то, что этот процесс тоже должен проходить своевременно.

Ранее она указала на то, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививки сделали 80% взрослых россиян.