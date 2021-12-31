Центры вакцинации в Москве продолжат работу в новогодние праздники

Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве будут работать и в новогодние праздники. Для них предусмотрен лишь один выходной день — 1 января. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Интервью было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы. Ракова добавила, что пройти вакцинацию от коронавируса можно будет начиная с 31 декабря и по 9 января с 11:00 до 18:00. Помимо этого, вакцинироваться можно в период со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00 в московских поликлиниках, но только по записи.

«Еще раз призываю всех, в том числе москвичей из групп риска, позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться», — заключила Ракова. Ее слова привели «Известия».

Сейчас в Москве открыт 71 пункт, в котором можно на бесплатной основе пройти экспресс-тест на COVID-19. Пункты работают, в том числе, в центрах госуслуг «Мои документы», в общественных местах с повышенной проходимостью, в ТЦ, а также на пяти станциях московского метро. Ранее 30 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%.