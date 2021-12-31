Иммунолог назвал простой способ переубедить антипрививочников
Иммунолог Продеус назвал простой способ переубедить антипрививочников
Иммунолог назвал простой и, по его мнению, эффективный способ переубедить самых упорных антипрививочников. Этот способ предложил доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в интервью ОСН. Он считает, что таким образом получится изменить мнение примерно 90% всех тех, кто открыто выступает против вакцинации от коронавируса и других инфекций.
По словам Продеуса, многие люди могут поменять свое мнение, если к каждому из них будет в индивидуальном порядке приходить медицинский работник, изучать особенности здоровья и назначать личный график вакцинации.
«Все мы учили матанализ, знаем, что такое „Нормальное распределение“ (оно же „распределение Гаусса“). Реакция на любой препарат, как правило, будет напоминать этот колокол: у 80-90 процентов людей реакция будет примерно одинаковой, но обязательно будет по 5 процентов с каждой из сторон „гауссианы“», — отметил медик.
По состоянию на 30 декабря в стране еще возрос уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. По сведениям на 30 декабря, первую дозу вакцины поставили себе уже порядка 78,6 миллиона человек, вторую прививку — пока 74,5 миллиона.