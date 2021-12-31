Иммунолог назвал простой способ переубедить антипрививочников

Иммунолог назвал простой и, по его мнению, эффективный способ переубедить самых упорных антипрививочников. Этот способ предложил доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в интервью ОСН. Он считает, что таким образом получится изменить мнение примерно 90% всех тех, кто открыто выступает против вакцинации от коронавируса и других инфекций.

По словам Продеуса, многие люди могут поменять свое мнение, если к каждому из них будет в индивидуальном порядке приходить медицинский работник, изучать особенности здоровья и назначать личный график вакцинации.

«Все мы учили матанализ, знаем, что такое „Нормальное распределение“ (оно же „распределение Гаусса“). Реакция на любой препарат, как правило, будет напоминать этот колокол: у 80-90 процентов людей реакция будет примерно одинаковой, но обязательно будет по 5 процентов с каждой из сторон „гауссианы“», — отметил медик.

По состоянию на 30 декабря в стране еще возрос уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. По сведениям на 30 декабря, первую дозу вакцины поставили себе уже порядка 78,6 миллиона человек, вторую прививку — пока 74,5 миллиона.