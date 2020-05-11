Голикова назвала условия для снятия ограничений в регионах

При этом она пояснила, что 11 регионов могли бы сразу выйти на второй этап по снятию ограничений, где организации по оказанию услуг работают на расширенной площади, но принимают ограниченное число клиентов.

По ее словам, еще 22 региона могли бы пойти по этому пути, если бы у них была свободна половина всего коечного фонда, а также протестированы не менее 70 тысяч жителей на каждые 100 тысяч населения. По словам вице-премьера, достичь необходимых мер вполне возможно.

«Очевидно, и мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели, и они всегда могут при определенном дополнении своих мероприятий их нарастить и обеспечить стратегию выхода из ограничительных мероприятий», — сказала она.

При этом Голикова подчеркнула, что в целом по стране темпы прироста числа зараженных снизились, даже несмотря на высокие показатели в ряде регионов, которые пока еще вызывают беспокойство.

«В России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза», — отметила она.

По словам Голиковой, только соблюдение всех введенных ограничений позволит гражданам выйти из этого режима и вернуться к привычному ритму жизни.

Роспотребнадзор по поручению президента России подготовил рекомендации регионам о поэтапном снятии введенных ограничений. Сначала можно снова открывать магазины непродовольственных товаров и организации сферы услуг.

Работать там можно только на ограниченном пространстве и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе площадь можно увеличить, но ограничить число клиентов, которые смогут присутствовать в помещении одновременно. На третьем этапе могут начать работать все предприятия.

Глава надзорного ведомства Анна Попова уточнила, что часть введенных ограничений не отменят, пока не появятся лекарства или вакцина от коронавируса.