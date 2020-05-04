Ограничения в России полностью снимут после появления вакцины или лекарства от коронавируса

Часть ограничений сохранится в России, пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью телеканалу «Россия 24» Попова заявила, что сейчас все учатся жить в новых условиях, когда вирус есть.

«И вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим: здесь снимаем ограничения. Но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией… этот баланс… в условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средство защиты — лекарство или вакцину», — отметила Попова.

О том, что определенные ограничения продлятся до появления вакцины, объявил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сказал, что меры против коронавируса будут сниматься поэтапно.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года, в марте Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Сейчас по всему миру число зараженных превышает 3,5 миллиона человек. В России с начала эпидемии зафиксировали 134 тысячи случаев.

С 28 марта в регионах действует режим изоляции. В Москве и Подмосковье на улицу можно выходить только по уважительной причине, а для проезда на любом транспорте нужно оформлять пропуск. С 12 мая в Московской области начнет действовать масочный режим.