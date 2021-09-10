Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Вакцинация от коронавируса в России продолжает набирать обороты. Как сообщило «РИА Новости», вице-премьер страны Татьяна Голикова привела последние цифры о привитых гражданах.

«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя — 39,8 миллиона», — сказала Голикова журналистам.

В стране ведется активная разработка новых вакцин. Новосибирский центр «Вектор» в августе представил пятый отечественный препарат для профилактики коронавируса, его уже зарегистрировали в Минздраве.

Теперь ученые центра занимаются созданием единой вакцины, которая поможет предотвратить заболевание и COVID-19, и гриппом. Вирусологи отметили, что из исследований ясно: при одновременном заболевании обеими инфекциями риск летального исхода повышается. Значит, нужна универсальная вакцина.

Такие же планы и у американской компании Moderna — создателя одной из самых распространенных зарубежных вакцин. Там тоже планируют разработать единый препарат против коронавируса и гриппа.

Ведутся международные исследования для того, чтобы совместить разработки отечественных и западных ученых. Официальное одобрение в России получило тестирование нового метода вакцинации: ставится первый компонент «Спутника», второй — AstraZeneca. Сочетание прививок может усилить иммунную защиту от болезни. Первые результаты испытаний уже это подтвердили.