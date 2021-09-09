Moderna представит единую вакцину против коронавируса и гриппа

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что разрабатывает новую универсальную вакцину. Как сообщил ТАСС, новый препарат одновременно защитит и от гриппа, и от коронавируса.

«Сегодня мы объявляем о первом шаге в нашей новой программе вакцины [от респираторных заболеваний] — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа», — приводятся слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.

Новая вакцина будет сочетать в себе прививку от гриппа и текущий вариант препарата компании от коронавируса. Сейчас Moderna разрабатывает собственное средство против гриппа, которое и внедрят в новинку.

Вакцина от коронавируса Moderna — это наночастицы, которые содержат в себе фрагмент РНК коронавируса. Они имеют способность проникать в клетки человека и вырабатывать большое число фрагментов белковой оболочки. Таким образом у человека вырабатывается иммунная реакция всего организма.

Глава российского Минздрава сообщил, что на встрече его коллег из стран G20 обсуждалась вакцина «Спутник», и ее признали лучшей профилактической прививкой в мире.