Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca показала сильный иммунный ответ

У привитых комбинацией российской вакцины «Спутник Лайт» с вакциной AstraZeneca зафиксировано формирование мощного иммунного ответа против коронавируса. Это показали предварительные результаты испытаний в Аргентине, сообщила министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

«Комбинация однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“, первого компонента вакцины „Спутник V“, с вакциной AstraZeneca против COVID-19 выработала мощный иммунный ответ среди участников совместных исследований в Аргентине», — процитировал «Интерфакс» слова Виссотти, которая накануне выступила в Минздраве РФ.

Речь идет о предварительных результатах исследования комбинации вакцины «Спутник Лайт» с вакциной AstraZeneca, которое проводится в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Исследование, как уточнила аргентинский министр, проводится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против «дельта»-штамма коронавируса для тех, кто вакцинировался двумя прививками Pfizer, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против «дельта»-штамма, но есть предположения, что только 40%.

«Спутник Лайт» была зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность выше, чем у многих вакцин, которые требуют двух инъекций.