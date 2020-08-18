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    18 августа 2020, 20:20

    Главред российского издания умер от коронавируса в 32 года

    Арина Гудилова

    Журналист Михаил Шагинян умер от коронавирусной инфекции. Он был главным редактором российского издания об играх GameMAG.
    Главред российского издания умер от коронавируса в 32 года

    Об этом сообщается на игровом сайте. Известно, что Шагинян заразился коронавирусом несколько недель назад. Однако в ночь с 17 на 18 августа болезнь победила. Мужчине было 32 года. До своего 33-летия он не дожил всего несколько дней.

    Издание отмечает, что Шагинян посвятил всю свою жизнь игровой индустрии. В 2008 году он стал бессменным главредом GameMAG.ru.

    «Команда портала GameMAG приносит искренние соболезнования родным и близким Михаила. Нам будет его очень не хватать», — говорится в сообщении.

    В России выявлено 932 493 случая заражения инфекцией. Из них выздоровели 742 628 человек. Погибли с начала эпидемии 15 872 пациента.

    Вместе с тем в стране уже готова вакцина против коронавируса. Массовые прививки гражданам рассчитывают делать уже через месяц.

    Новости SMI.FM