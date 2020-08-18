Главред российского издания умер от коронавируса в 32 года

Журналист Михаил Шагинян умер от коронавирусной инфекции. Он был главным редактором российского издания об играх GameMAG.

Об этом сообщается на игровом сайте. Известно, что Шагинян заразился коронавирусом несколько недель назад. Однако в ночь с 17 на 18 августа болезнь победила. Мужчине было 32 года. До своего 33-летия он не дожил всего несколько дней.

Издание отмечает, что Шагинян посвятил всю свою жизнь игровой индустрии. В 2008 году он стал бессменным главредом GameMAG.ru.

«Команда портала GameMAG приносит искренние соболезнования родным и близким Михаила. Нам будет его очень не хватать», — говорится в сообщении.

В России выявлено 932 493 случая заражения инфекцией. Из них выздоровели 742 628 человек. Погибли с начала эпидемии 15 872 пациента.

Вместе с тем в стране уже готова вакцина против коронавируса. Массовые прививки гражданам рассчитывают делать уже через месяц.