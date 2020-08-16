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    16 августа 2020, 13:08

    Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России через месяц

    Ксения Басырова

    Россиян начнут массово вакцинировать от коронавируса уже через месяц. К этому моменту будет произведено достаточное количество препарата.
    Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России через месяц

    «Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование», — заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА «Новости».

    Следующее исследование новой вакцины начнется через 7-10 дней после регистрации. В нем примут участие несколько десятков тысяч человек.

    Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Он также добавил, что препарат уже опробовала одна из его дочерей.

    Вакцину включили в список лекарств, распределением которых должно заниматься государство. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Государство проконтролирует поставки препарата в регионы страны и предотвратит дефицит.

    Новости SMI.FM