Главный научный сотрудник Центра Гамалеи оценил вероятность пандемии оспы обезьян

Вероятность пандемии оспы обезьян в мире стремится к нулю, рассказал ТАСС главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Дело в том, что, передаваясь от человека к человеку, вирус становится менее заразным.

Когда вирус переходит от животного к человеку, он болеет «очень тяжело и достаточно заразно», заметил Альтштейн.

«А по мере того, как идет передача от человека к человеку, [вирус] все ослабевает. Это в природе этого вируса, и скорее всего, даже если здесь это какой-то немножко отличающийся вариант [вируса], вряд ли это [пандемия] может случиться», — сообщил Альтштейн.

Он отметил, что «категорически никогда говорить нельзя», но вероятность ничтожно мала.

Риск завоза оспы обезьян в Россию эксперты тоже оценивают как минимальный. Пока от оспы в стране прививают только медиков. При этом в научном центре «Вектор» уточнили, что вакцина от натуральной оспы эффективна против обезьяньей.