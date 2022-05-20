Стало известно, планируют ли в России возобновлять прививки от оспы

От оспы в России сейчас вакцинируются только медработники. Даже в свете распространения оспы обезьян массовая вакцинация нецелесообразна, поскольку риск завоза инфекции в страну крайне низок, заявили «Интерфаксу» в ГНЦ «Вектор».

«Риск распространения оспы обезьян в РФ оценивается как крайне низкий. Учитывая это, в настоящее время вакцины против оспы используются исключительно для медицинских работников, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом», — констатировали в научном центре.

При этом контроль на пунктах пропуска в России усиливается, как и при угрозе любой другой опасной инфекции. В «Векторе» сообщили, что на борту самолета и в терминалах пассажирам дважды измеряют температуру и, если она повышена, вызывают медиков, которые ставят диагноз и принимают решение о том, нужна ли госпитализация. Затем с остальных пассажиров собирают анкеты и передают в территориальные управления Роспотребнадзора для медицинского наблюдения.

Случаи заражения оспой обезьян зафиксировали уже в 11 странах.

От натуральной (черной) оспы прививали до 1980 года. Затем ВОЗ объявила об исчезновении этой болезни с лица земли — с 1977 года черную оспу не нашли ни у одного жителя. Вакцинация прекратилась.