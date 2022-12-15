Здоровье 15 декабря 2022, 02:52 COVID-19 может утратить статус пандемии в 2023 году — ВОЗ Глава ВОЗ Гебрейесус: на прошлой неделе от COVID-19 скончались 10 тысяч человек РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения надеется, что COVID-19 утратит свой статус пандемии в 2023 году, даже если вирус окончательно не исчезнет, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы надеемся, что в какой-то момент следующего года мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сказал руководитель ведомства.

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Гебрейесус напомнил, как в 2021 году идентифицировали многие новые штаммы. Тогда же появился «омикрон», от него умирали по 50 тысяч человек за неделю.

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По данным главы ВОЗ, за минувшую неделю от коронавируса скончались 10 тысяч человек. Гебрейесус добавил, что руководство всех стран мира предпринимает меры, чтобы минимизировать число жертв COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что Россия оказалась на 106 месте в мире по заболеваемости ковидом. В стране развернуто порядка 20 тысяч коек для пациентов с подтвержденным COVID-19.