Важное 14 декабря 2022, 16:22 Почти 20 тысяч коек для пациентов с коронавирусом подготовили в России Глава Минздрава Мурашко сообщил, что в РФ развернули 20 тысяч коек для пациентов с ковидом РИА «Новости»

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В России развернуто порядка 20 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко во время совещания с членами правительства.

Он назвал ситуацию с коронавирусом в России достаточно стабильной. Более половины жителей страны обращаются за медицинской помощью из-за гриппа и ОРВИ. Из числа заболевших высокий процент школьников, подчеркнул Мурашко.

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В ходе совещания президент России Владимир Путин заявил, что в стране растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Он признался, что вакцинировался от гриппа. Привился глава государства 13 декабря.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что в России преобладает вирус именно свиного гриппа, впервые его выявили в 2009 году. Но ситуация с ним регулируемая. Вирус чувствителен к лекарствам, добавила Попова. По ее словам, болеют им по большей части те россияне, кто не прививался от гриппа.