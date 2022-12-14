Важное 14 декабря 2022, 16:03 Россия заняла 106 место в мире по заболеваемости коронавирусом Глава Роспотребнадзора Попова: РФ находится на 106 месте в мире по заболеваемости ковидом РИА «Новости»

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Россия находится на 106 месте в мировом рейтинге по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 14 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании главы государства Владимира Путина с правительством.

«В ноябре-декабре мы находились и сейчас находимся на 106 месте в мире по заболеваемости [ковидом], вместе с тем заболеваемость невысокая», — сказала она.

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Она отметила, что уровень заражения COVID-19 в России в пять раз меньше, чем в ноябре прошлого года. Однако ситуация все равно вызывает настороженность. Поэтому в стране сейчас проводят порядка 250-300 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Этого достаточно, подчеркнула Попова.

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По словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России преобладает вирус свиного гриппа. Это заболевание впервые выявили в 2009 году. Но ситуация, добавила Попова, регулируемая, а вирус чувствителен к лекарствам.

По данным RT, во время совещания Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа. Он рассказал, что привился от сезонной болезни 13 декабря.