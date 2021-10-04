Глава Роспотребнадзора Попова раскритиковала контроль за масочным режимом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что у нее есть много вопросов относительно контроля соблюдения масочного режима в российских регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».

По ее словам, масочный режим, который введен постановлением главного государственного санитарного врача, как требование существует во всех регионах России.

«К сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием», — заявила Попова.

В пример она привела Брянскую область, где рост заболеваемости ковидом составляет 22%, Севастополь с ростом 34%, Орловскую область, где рост 27%. При этом, по ее словам, контроль за выполнением требований и наказание в случае нарушений в этих субъектах РФ минимальны.

Также она заявила, что из-за роста заболеваемости ковидом массовые мероприятия в стране проводить пока не будут. Разрешены лишь те, где будет от одной до трех тысяч участников. Причем речь идет о двух регионах, но каких — не уточняется.

За последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом, что является максимумом с января 2021 года.