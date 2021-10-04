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    04 октября 2021, 14:51

    Глава Роспотребнадзора Попова раскритиковала контроль за масочным режимом в России

    Наза Салех Захи

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что у нее есть много вопросов относительно контроля соблюдения масочного режима в российских регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Глава Роспотребнадзора Попова раскритиковала контроль за масочным режимом в России

    По ее словам, масочный режим, который введен постановлением главного государственного санитарного врача, как требование существует во всех регионах России.

    «К сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием», — заявила Попова.

    В пример она привела Брянскую область, где рост заболеваемости ковидом составляет 22%, Севастополь с ростом 34%, Орловскую область, где рост 27%. При этом, по ее словам, контроль за выполнением требований и наказание в случае нарушений в этих субъектах РФ минимальны.

    Также она заявила, что из-за роста заболеваемости ковидом массовые мероприятия в стране проводить пока не будут. Разрешены лишь те, где будет от одной до трех тысяч участников. Причем речь идет о двух регионах, но каких — не уточняется.

    За последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом, что является максимумом с января 2021 года.