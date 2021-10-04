Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей России

Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, написало РИА «Новости».

Попова обратила внимание, что ни в одном регионе нельзя проводить мероприятия с участием более трех тысяч человек.

«Такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», — заявила она.

Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, отметила главный санитарный врач. По ее словам, рост заболеваемости за последнюю неделю составил 14%. И в 12 регионах цифры растут значительно быстрее, чем в остальных. Снижение наблюдается только в пяти субъектах.

Попова также заявила, что среди пенсионеров сейчас максимальный рост заболеваемости ковидом.

Глава Роспотребнадзора указала, что остановить рост заболеваемости можно, если максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин между тем заявил, что власти будут принимать меры на федеральном уровне в связи со всплеском коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки коронавирус в России выявили у 25 781 человека. Это стало максимальным показателем с января. Скончались 883 заболевших, 14 526 выздоровели.