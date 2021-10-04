Коронавирус за сутки нашли у 25,8 тысячи человек в России. Это максимум с начала января

В России за сутки зафиксировали 25 781 новый случай коронавируса. Это максимум с января. За этот период выздоровели 14 526 человек, погибли 883 пациента.

Данные об этом опубликовал оперштаб. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 7 612 317 человек, поборол болезнь — 6 740 491, умер — 210 801. Врачи уже сделали более 193,7 миллиона ПЦР-тестов, из них 11 432 915 — в Подмосковье.

В Москве за прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 4410 жителей, из больниц выписались— 1956, погибли 66 пациентов.

В Санкт-Петербурге заразились еще 2198 человек, выздоровели и выписались 377 пациентов, скончались — 60.

В Московской области за это время врачи обнаружили коронавирус у 1733 человек, побороть болезнь смогли 1015 жителей, погибли 12 пациентов.

В Чукотском автономном округе за минувшие сутки заразились 16 человек, в Ненецком автономном округе — 11.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков ранее рассказал, как обезопасить себя от инфекций в общественном транспорте. По его словам, важно соблюдать дистанцию с другими пассажирами.