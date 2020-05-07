Свыше 20 уголовных дел завели во Владикавказе против участников незаконного митинга

Более 20 человек понесут уголовную ответственность за то, что приняли участие в несанкционированной акции протеста во Владикавказе. Об этом сообщили в региональном МВД.

В ведомстве заявили, что после митинга задержаны более 100 местных жителей. Около 40 из них раньше уже привлекались к уголовной ответственности. В том числе по статьям о грабежах, разбоях, кражах. Об этом написало РИА «Новости».

«Было составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов», — сказано в сообщении МВД.

Его представители добавили, что за нарушение самоизоляции административных протоколы выписаны более 2,5 тысячи гражданам. Однако люди все равно продолжают выходить из дома и посещать общественные места.

Перед зданием правительства во Владикавказе 20 апреля прошел несогласованный митинг с участие более двух тысяч местных жителей. Они требовали отменить режим самоизоляции, введенный в рамках борьбы с коронавирусом.

А в мае жители Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи. Они считают, что коронавирус — это выдумка для внедрения сетей 5G. Якобы новые технологии помогут облучать и чипировать людей.