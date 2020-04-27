Вспышку COVID-19 в Северной Осетии объяснили митингом против самоизоляции

За сутки медики Северной Осетии подтвердили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Увеличение количества инфицированных связали с прошедшим митингом против самоизоляции.

«Прошедший 20 апреля митинг — один из факторов, повлиявший на увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Люди не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, не соблюдают режим самоизоляции, и, к сожалению, это ведет к росту зараженных», — приводит ТАСС сообщение республиканского управления ведомства.

Сейчас в Северной Осетии зафиксировано 549 случаев заражения. Днем ранее были 401 пациент с COVID-19 и всего 53 новых инфицированных.

Жители Владикавказа устроили акцию протеста 20 апреля перед зданием правительства. На митинг пришли порядка двух тысяч человек. Они требовали отмены самоизоляции и отставки главы и правительства. После этого главврач республиканской больницы Астан Митциев заявил, что граждане «устроили мощный очаг разноса COVID-19». Вместе с тем власти пообещали помочь тем, кто остался без работы из-за коронавируса.

Всего в России насчитывается 87 147 случаев заражения коронавирусом. Жителей призывают соблюдать правила самоизоляции, придерживаться разрешенной дистанции и не выходить лишний раз из дома.