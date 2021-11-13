Глава Минздрава Карелии ответил на вопрос о начале вакцинации детей от коронавируса в России

Финляндия, Канада, США, Израиль, Китай и Куба уже начали проводить вакцинацию детей от ковида, но в России решение об этом пока не приняли, заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. При этом он обратил внимание на то, что финальные клинические испытания детской вакцины были официально завершены.

«В Минздрав РК поступает много вопросов по возможному началу вакцинации детей. Отмечу, что в связи с ростом количества заболевших COVID-19, среди которых немало детей, в некоторых странах <…> уже проводится вакцинация этой возрастной группы», — написал он у себя во «ВКонтакте».

Он напомнил, что о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Взрослые по-прежнему могут сделать прививку в любой поликлинике или мобильном пункте вакцинации. Вакцина есть в достаточном количестве», — добавил Охлопков.

Заявление о клинических испытаниях, на которое сослался глава Минздрава Карелии, Мурашко сделал, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 10 ноября.

«Эксперты сейчас смотрят документацию по вакцине для 12-17 лет. Если там не будет никаких вопросов, <…> будет об этом объявлено», — сказал он.

Также министр обратил внимание на рост случаев ковида среди детей. Несколькими днями ранее стало известно о смерти новорожденного младенца, который заразился коронавирусом от матери. Врачи боролись за его жизнь несколько дней.